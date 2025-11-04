Plaza Huincul ofrece un taller de Aromaterapia para adultos mayores

El encuentro se realizará el míercoles 5 a partir de las 10:00 horas en la biblioteca Juan Benigar

Este miércoles 5 de noviembre, el programa municipal “Creciendo en Plenitud” llevará adelante una nueva jornada dedicada al bienestar integral de los adultos mayores. En esta oportunidad, la propuesta estará centrada en la aromaterapia, una práctica que utiliza aceites esenciales y aromas naturales para favorecer la relajación, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

El encuentro se realizará a partir de las 10:00 horas en la biblioteca Juan Benigar, y estará orientado a promover hábitos saludables y espacios de encuentro donde las personas mayores puedan compartir experiencias, aprender y disfrutar de un momento de distensión.