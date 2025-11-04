Lifune: Así están las posiciones en el torneo de predecima en la comarca petrolera

En la Zona 6 y Zona 7

El pasado fin de semana en cancha de Petrolero Argentino se disputó la fecha 6 del torneo de Predecima. Doble empate en la Zona 6 y victorias por la mínima en la Zona 7

En la Zona 6 Club Plaza y Mil Rayitas igualaron 0 a 0 mientras que Rivadavia igualó con Petroleritos 1 a 1. El gol del Tigre lo marcó Ian Leiva y el de Petroleritos Benjamin Otarola. Alianza Celeste quedó libre

En la Zona 7 Argentinos Jrs ganó 1 a 0 con gol de Romero Namuncura a Alianza Blanco. Independientes venció a Petrolero por 1 a 0 con gol de Gael Navarrete.

Zona 6

Libre: Alianza Celeste 

Posiciones:

1. Alianza Celeste 12 pts +19

2. Rivadavia 8 pts +1

3. Los Petrolero 6 pts -3

4. MilRayitas 3 pts -6

5. Club Plaza 2 pts -11

Zona 7

Posiciones: 

1. Argentinos Jrs 14 pts +6

2. Petrolero 10 pts +6

3. Csd Independientes 5 pts -2 

4. Alianza Blanco 4 pts -10