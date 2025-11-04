Lifune: Así están las posiciones en el torneo de predecima en la comarca petrolera

El pasado fin de semana en cancha de Petrolero Argentino se disputó la fecha 6 del torneo de Predecima. Doble empate en la Zona 6 y victorias por la mínima en la Zona 7
En la Zona 6 Club Plaza y Mil Rayitas igualaron 0 a 0 mientras que Rivadavia igualó con Petroleritos 1 a 1. El gol del Tigre lo marcó Ian Leiva y el de Petroleritos Benjamin Otarola. Alianza Celeste quedó libre
En la Zona 7 Argentinos Jrs ganó 1 a 0 con gol de Romero Namuncura a Alianza Blanco. Independientes venció a Petrolero por 1 a 0 con gol de Gael Navarrete.
Zona 6
Libre: Alianza Celeste
Posiciones:
1. Alianza Celeste 12 pts +19
2. Rivadavia 8 pts +1
3. Los Petrolero 6 pts -3
4. MilRayitas 3 pts -6
5. Club Plaza 2 pts -11
Zona 7
Posiciones:
1. Argentinos Jrs 14 pts +6
2. Petrolero 10 pts +6
3. Csd Independientes 5 pts -2
4. Alianza Blanco 4 pts -10