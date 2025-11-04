La experiencia del Banco de Leche de Cutral Co y Huincul en el 1° congreso binacional de Brasil y Paraguay

La delegación del BLH está ya en Brasil, donde fueron invitados para exponer la experiencia neuquina.

Se lleva adelante el 1° Congreso Binacional Brasil, Paraguay de Certificación de Calidad en Bancos de Leche Humana, donde representantes del BLH de Cutral Co y Plaza Huincul viajó invitados a sumarse para describir la experiencia.

Los médicos Alejandra Buiarevich y Martín Sapag, encabezaron la delegación que estará en Brasil y compartirán experiencias.

Este programa es de certificación Fiocruz de Bancos de Leche Humana sobre el que tratará el congreso tiene “el objetivo de dotar a las Redes de Bancos de Leche Humana de los países participantes de un sistema formal para la evaluación continua de la efectividad de las acciones desarrolladas por las unidades que las conforman, garantizando la calidad de los productos, procesos y servicios”.

Se indicó que se busca “mantener un sistema continuo y dinámico de información sobre oportunidades mejoría, dirigido a los diferentes niveles de gestión de las instituciones. En este ámbito, donde la garantía del acceso y la calidad de la leche humana son pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, la certificación es decisiva y el PCFioBLH representa una innovación al servicio de los Sistemas de Salud de los países”.

Este evento, al demarcar el inicio de la implantación del Programa en Paraguay reafirma el compromiso de la cooperación técnica internacional brasileña en Bancos como una acción de unión de esfuerzos entre las naciones, en la búsqueda de alternativas que permitan reducir las muertes evitables de recién nacidos y lactantes, así como disminuir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, alcanzando lo acordado en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.





