Habrá entrega de plantines en la seccional del MPN de Cutral Co

Este viernes 7 de noviembre se realizará una entrega de plantines en la seccional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), ubicada en la intersección de Pernisek y Saenz Peña, en la ciudad de Cutral Co.
La actividad, que estará a cargo de Carina Lagos, se desarrollará de 9 a 12 horas y tiene como propósito fomentar el cuidado del ambiente, la producción local y la participación comunitaria en acciones sostenibles.
Además de retirar plantines, los vecinos que se acerquen podrán colaborar con la donación de tubitos de cartón, como los de papel higiénico o servilletas, que serán reutilizados para preparar nuevos ejemplares y continuar con la iniciativa ecológica.