Habrá Corte programado de energía en Plaza Huincul

Este miércoles 5 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 horas

Copelco informó que este miércoles 5 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 horas, se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en diversos sectores de Plaza Huincul.

La interrupción se debe a tareas de instalación de reconectadores y mantenimiento en la línea de media tensión, trabajos que forman parte del plan de mejoras en la red eléctrica de la ciudad.

Según precisó la entidad, el corte afectará a los asociados ubicados en:

Parque Industrial sobre Ruta 22 , desde la Policía Caminera de Plaza Huincul hasta Pasto Verde .

, desde la . Calle Mario Zambrano , acceso a Barrio Uno .

, acceso a . Zona de Chacras de Plaza Huincul .

. Barrio Otaño, desde calle Misiones hacia el sur y desde Ruta N°17 hasta Bellomo.

Solicitaron a los vecinos y usuarios tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el horario de trabajo, recordando que las tareas están sujetas a las condiciones climáticas.

Asimismo, se informó que entre los usuarios singulares alcanzados por la suspensión se encuentran YPF Full Petro Oeste, Transporte Peduzzi, Transporte Seifert, Chenyi, Cablevisión (amplificadores), EPAS, el Vivero Municipal de Plaza Huincul y el Cementerio.