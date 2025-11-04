Empezaron las preinscripciones en las UAF y el CDI Arcoiris de Cutral Co

Las preinscripciones de niños y niñas para acceder a las Unidades de Atención Familiar -UAF- Bambi, Rayito de Sol, Mimitos, Estrellita y el Centro de Atención Infanil -CDI- de Cutral Co están en marcha.
Las familias deben prestar atención al siguiente calendario: desde este martes 4 de noviembre hasta el 7; desde el lunes 10 al 14 de noviembre.
Los horarios para concurrir son de 8:30 a 12 en cada una de las instituciones.
Los documentos que deben llevar son: DNI de padre, madre o tutor; de la niña o el niño; la libreta de salud con último control y vacunas.
Cada una de las familias tienen que asistir a la institución que deseen preinscribir.