El ISSN actualizó el valor de los coseguros médicos

Con este ajuste, el valor de la consulta pasa de 3.744 a 3.931 pesos

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que, a partir del 1 de noviembre, comenzó a regir una actualización del 5 por ciento en el valor de los coseguros correspondientes a consultas y prácticas médicas. La medida fue aprobada por el Consejo de Administración del organismo e incluye además el incremento de los honorarios médicos.

Con este ajuste, el valor de la consulta pasa de 3.744 a 3.931 pesos, lo que representa un aumento de 187 pesos. Desde el ISSN recordaron que las actualizaciones de los honorarios y coseguros se realizan de manera trimestral, sobre la base de estudios de costos y variables elaborados por los departamentos técnicos del instituto.

El incremento alcanza a las prácticas comprendidas en el nomenclador del ISSN, entre ellas terapia ocupacional, nutrición, diálisis, kinesiología, odontología, obstetricia, estudios por imágenes, fonoaudiología y prestaciones vinculadas a discapacidad, entre otras. En los casos que corresponde, el afiliado abona el 20 por ciento del valor total de la práctica y la obra social cubre el 80 por ciento restante.

El ISSN recordó a sus afiliados que los coseguros deben abonarse únicamente a través de la Oficina Virtual (www.issn.gov.ar) y no en los consultorios médicos. Además, reiteró que los profesionales no pueden cobrar montos adicionales, en cumplimiento con los convenios vigentes firmados con la obra social.