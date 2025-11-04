Desplazaron al director de Tránsito de Huincul y ATE dio por finalizado el conflicto

El conflicto había surgido semanas atrás por diferencias internas y denuncias de maltrato laboral dentro del área

La seccional Plaza Huincul de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que llegó a su fin el conflicto que mantenían los empleados de la dirección de Tránsito Municipal, tras la remoción del director del área.

Según comunicó el gremio, el cargo será asumido por un trabajador municipal “que conoce el trabajo, comparte el esfuerzo y siente la misma camiseta que todos”, destacaron desde la organización sindical.

Desde ATE celebraron el resultado del reclamo y afirmaron que el logro “es fruto de la unión, la coherencia y el coraje de cada trabajador que decidió no callar ante la injusticia”. Además, remarcaron que el desenlace marca “un mensaje claro: los trabajadores merecen respeto, escucha y participación real”.

El conflicto había surgido semanas atrás por diferencias internas y denuncias de maltrato laboral dentro del área de Tránsito. Tras diversas instancias de diálogo y medidas gremiales, finalmente se resolvió la situación con el cambio de la conducción.

“Hoy celebramos no solo un cambio de gestión, sino también la reafirmación de que la dignidad no se negocia, se defiende”, expresaron desde ATE