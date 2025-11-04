Alianza emitió un comunicado tras los incidentes ocurridos luego del encuentro con San Patricio

Se agravó cuando personas del sector visitante se dirigieron a agredir a un grupo de la hinchada local

El Club Alianza de Cutral Co difundió un comunicado oficial en el que aclaró los hechos ocurridos al finalizar el partido disputado el domingo 2 de noviembre frente a San Patricio del Chañar, en su estadio.

Según informó la institución, tras el cierre del encuentro se produjo un altercado entre algunos espectadores del sector local y el espacio asignado por protocolo a los dirigentes visitantes, ambos ubicados sobre la cabecera sur del estadio, en calle Tierra del Fuego. El episodio, que en principio consistió en “insultos e improperios de ambos lados”, se agravó cuando personas del sector visitante se dirigieron a agredir a un grupo de la hinchada local, lo que generó una respuesta que el Club aseguró “no compartimos para nada”.

El comunicado detalla además que los jugadores del equipo visitante, al observar la situación mientras se retiraban al vestuario, “volvieron al campo de juego empujando al personal policial que los acompañaba” y agredieron a personas de Alianza que intentaban disuadir el conflicto. Esta situación provocó la reacción del público ubicado en el sector de plateas, cercano a la entrada del túnel.

Desde la dirigencia de Alianza manifestaron que, según consta en los videos registrados durante el incidente, “la batahola la origina gente ajena a nuestra institución”, por lo que deslindaron responsabilidades respecto de lo sucedido en el campo de juego.

El comunicado agrega que el conflicto podría haberse evitado “si la parcialidad visitante y los jugadores se retiraban como es lógico al terminar el encuentro hacia el vestuario asignado”, el cual —según señalaron— sufrió graves destrozos que ocasionarán gastos al club para su reparación.

Finalmente, la institución deportiva repudió de manera enfática los hechos de violencia: “No está en la animosidad de nuestra institución justificarla de ninguna manera”, concluye el texto oficial.