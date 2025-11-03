Plaza Huincul lanza un nuevo taller de peinados y maquillajes para adultos

Las clases se dictarán los días martes de 15:00 a 18:00 horas

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, anunció la apertura de un nuevo espacio de formación orientado al ámbito estético: el Taller de Peinados y Maquillajes. La propuesta busca brindar herramientas prácticas y teóricas a quienes deseen adquirir conocimientos profesionales para realzar la belleza y desarrollar su creatividad.

El taller comenzará el martes 4 de noviembre, y las clases se dictarán los días martes de 15:00 a 18:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Avenida del Libertador 517.

Está destinado a personas mayores de 18 años interesadas en aprender técnicas de peinado y maquillaje, tanto para uso personal como profesional.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/cqqpe3bXuuHqh6RZ8.