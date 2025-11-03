Plaza Huincul inició esta semana una nueva campaña gratuita de esterilización

Las intervenciones se realizan en la sede del Barrio Norte

Plaza Huincul inició esta semana una nueva campaña gratuita de esterilización destinada a perros y gatos, con el objetivo de continuar promoviendo el control responsable de la población animal en la ciudad.

El cronograma comenzó el lunes 3 y martes 4 de noviembre, con la atención exclusiva de caninos, y continuará del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre con la esterilización de felinos. Las intervenciones se realizan en la sede del Barrio Norte, ubicada en la intersección de las calles Tapia y Hermanos Benente.

Desde el área municipal recordaron que los procedimientos son totalmente gratuitos, pero requieren solicitar turno previo al teléfono 299-4840029, debido a la alta demanda que suelen tener estas campañas.

El equipo de Zoonosis destacó la importancia de estas acciones para evitar la reproducción no controlada de animales, reducir el abandono y contribuir al bienestar y salud pública. Además, invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas respetando las indicaciones del personal veterinario y cumpliendo con los cuidados pre y post quirúrgicos recomendados.