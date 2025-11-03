Plaza Huincul inició esta semana una nueva campaña gratuita de esterilización destinada a perros y gatos, con el objetivo de continuar promoviendo el control responsable de la población animal en la ciudad.
El cronograma comenzó el lunes 3 y martes 4 de noviembre, con la atención exclusiva de caninos, y continuará del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre con la esterilización de felinos. Las intervenciones se realizan en la sede del Barrio Norte, ubicada en la intersección de las calles Tapia y Hermanos Benente.
Desde el área municipal recordaron que los procedimientos son totalmente gratuitos, pero requieren solicitar turno previo al teléfono 299-4840029, debido a la alta demanda que suelen tener estas campañas.
El equipo de Zoonosis destacó la importancia de estas acciones para evitar la reproducción no controlada de animales, reducir el abandono y contribuir al bienestar y salud pública. Además, invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas respetando las indicaciones del personal veterinario y cumpliendo con los cuidados pre y post quirúrgicos recomendados.