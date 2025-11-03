Neuquén avanza en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

El jurista Gustavo Calvinho entregó la quinta y última parte del articulado

En un nuevo paso hacia la modernización del sistema judicial de la provincia, el jurista Gustavo Calvinho entregó la quinta y última parte del articulado del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén durante la reunión de la comisión interpoderes, realizada en la Legislatura provincial.

El encuentro fue presidido por el diputado Ernesto Novoa, acompañado por Cielubi Obreque como secretaria, y contó con la participación de legisladores de distintos bloques, autoridades del Colegio de Abogados, representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, así como miembros de universidades nacionales y privadas.

La reforma tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales, acercar a jueces y partes y aprovechar nuevas tecnologías para reducir la burocracia y acortar los plazos. En ese sentido, se dividió el antiguo código de 1975 en dos: uno para Derecho de Familia, con asesoría de la jurista Aida Kemelmajer de Carlucci, y otro para Derecho Civil y Comercial, con la asesoría de Calvinho.

Calvinho destacó que se trata de un código pionero en Argentina y Latinoamérica, que introduce un modelo de justicia civil basado en el proceso adversarial, similar al exitoso modelo penal. Además, incorpora herramientas tecnológicas como firma electrónica, automatización de procesos de sucesiones y ejecuciones, y está diseñado para permitir la utilización de inteligencia artificial en algunos trámites, buscando acortar plazos y hacer más eficiente la labor judicial.

Por su parte, la representante del Ejecutivo María Laura Du Plessis subrayó la participación activa de la comunidad y de los actores del derecho en las siete regiones de la provincia durante las consultas previas. Aylén Martín Aimar afirmó que ahora el proyecto pasará al ámbito legislativo para su sanción, destacando la colaboración entre los tres poderes del Estado, universidades y colegios profesionales.