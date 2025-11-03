Metz en Cutral Co: “La búsqueda de la identidad no termina hasta encontrar al último nieto”

Hoy hay actividades en el centro de Cutral Co y por la tarde una charla abierta

En la previa de una intensa jornada dedicada a la Memoria, la activista por los Derechos Humanos Adriana Metz, quien recientemente recuperó a su hermano, ofreció declaraciones en el Instituto de Formación Docente 14 de Cutral Co.

Metz subrayó la naturaleza ineludible de la búsqueda de los cerca de 300 nietos y nietas que viven con su derecho a la identidad “totalmente vulnerado”.

Metz, hija de Graciela Romero y Raúl Metz, desaparecidos durante la última dictadura militar iniciada en 1976 en Argentina, participa de una visita convocada por diversas organizaciones locales, incluyendo la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, H.I.J.O.S Cutral Co / Plaza Huincul, y la Red por el Derecho a la Identidad NEUQUEN.

La lucha colectiva y los derechos vulnerados

Adriana Metz se desempeña como referente de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, una posición que ocupa tras el fallecimiento de la abuela anterior. Recordó que su propia incorporación a esta lucha se dio luego de entender que no podía quedarse esperando a que las abuelas dijeran que habían encontrado a su hermano.

En sus declaraciones, enfatizó que la búsqueda de los nietos no es una causa que se haga solo porque existan las abuelas o las hermanas, sino porque hay alrededor de 300 personas en el mundo que tienen su derecho a la identidad totalmente vulnerado. “Es una búsqueda que continúa y va a terminar cuando encontremos al último,” afirmó, deseando que ese encuentro sea pronto.

Metz destacó los logros alcanzados gracias a la perseverancia de los organismos de derechos humanos. Además, lograron que el Estado democrático conformara la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), garantizando así que no sea una decisión unilateral de un juez analizar o no a una persona.

La alegría de estos encuentros, como el que ella misma experimentó en julio de este año al recuperar a su hermano, siempre se comparte colectivamente. “No fue algo que una abuela encontraba a su niño y se lo guardaba y celebraba la familia,” sino que se compartía porque se entendía la dimensión de la lucha. La noticia de la recuperación de su hermano, al igual que la del nieto de Carlotto en 2014, recorrió el mundo, llegando a publicarse incluso en China.

Metz sugirió que, en lugar de discutir el respeto básico a los derechos humanos, la sociedad debería estar debatiendo avances como la obtención de nuevos derechos laborales, por ejemplo, reducir la jornada de trabajo de ocho a seis horas.

Por su parte, el intendente Rioseco, al enmarcar la visita, mencionó que la historia argentina, especialmente en Cutral Co, es difícil, marcada por la desaparición de luchadores sociales (delegados o militantes) y la afectación económica del neoliberalismo. Rioseco reafirmó el acompañamiento de su gestión a los Derechos Humanos y la importancia de mantener la historia en la consideración pública “para que no se repita”.

Actividades programadas para la jornada de memoria

Adriana Metz, bajo la consigna “ADRIANA METZ Soy la que encontró a su hermano”, llevará a cabo las siguientes actividades durante la jornada en Cutral Co: