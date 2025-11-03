La UCR realizó encuentro homenaje a Carlos Cantoni en Cutral Co

Fue en el comité local

La sede de la Unión Cívica Radical (UCR) de Cutral Co fue escenario de un encuentro homenaje a Carlos Cantoni, encabezado por el primer delegado de la Comisión Nacional del partido. La reunión reunió a referentes locales y jóvenes del espacio radical en la provincia.

Durante la jornada, los participantes destacaron la importancia de fortalecer la UCR como alternativa política en Neuquén, en un contexto provincial marcado por la continuidad de prácticas políticas tradicionales y un modelo que consideran obsoleto.

“Es imprescindible construir una alternativa sólida y sincera que no decepcione, y que sea mejor para todos los neuquinos y cada una de sus localidades. Ese es nuestro norte y compromiso”, afirmó Juan Peláez, quien presidió la UCR provincial hasta que se unió al frente Comunidad, y actualmente es el primer delegado de la Comisión Nacional.

El encuentro también destacó la participación de jóvenes, con quienes Peláez remarcó: “Nuestro espacio sigue abierto a todos los que quieran sumarse al desafío de impulsar un cambio real en Neuquén. La política necesita compromiso y transparencia, y queremos ser ejemplo de eso”.

Hasta abril de este año, Peláez se desempeñó como secretario de Producción e Industria, antes de abandonar el espacio. La UCR reafirmó su apertura a quienes deseen sumarse y trabajar en la construcción de una alternativa sólida en la provincia.