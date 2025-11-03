Esta semana, habrá campaña de esterilización en Zoonosis de Cutral Co

Se entregan los turnos personalmente desde las 8.30 h

Desde hoy lunes y hasta el viernes 7 de noviembre, se harán castraciones gratuitas para perros y gatos en la sede del barrio Filli Dei Sur, en el edificio conocido como Escuela de Policía.

La comuna informó que saldrá el quirófano móvil y que aquellas personas que quieran esterilizar quirúrgicamente a sus mascotas tienen que concurrir personalmente a la sede barrial.

Los turnos se entregarán a partir de las 8:30 de hoy. En la misma dependencia se entregarán dosis antiparasitarias de manera gratuita. Al igual que las esterilizaciones que son gratis, se recomienda a la población llevar a sus mascotas y evitar así las crías no queridas.