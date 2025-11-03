El IFD N°1 de Cutral Co ofrece taller sobre historia reciente y derechos humanos

La actividad acredita 15 horas cátedra, y se encuentra en trámite la disposición de aval correspondiente.

El Instituto de Formación Docente N°1 (IFD N°1) de Cutral Co, abrió las inscripciones para el taller de extensión “Historia reciente y Derechos Humanos en el Documento Curricular de Tercer Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina”, a cargo de la profesora Bibiana Gallego.

El taller se dictará en modalidad semipresencial, con encuentros presenciales programados para los días 6 y 13 de noviembre, en el horario de 13:30 a 16:30, en las instalaciones del IFD N°1.

Está destinado a docentes que se hayan recibido en los últimos cinco años en el instituto. La actividad acredita 15 horas cátedra, y se encuentra en trámite la disposición de aval correspondiente.

Los interesados pueden inscribirse escribiendo al correo investigacion.extension.ifd1@gmail.com.

Este taller busca brindar herramientas pedagógicas y reflexivas sobre la enseñanza de la historia reciente y los derechos humanos en la educación primaria, contribuyendo a la formación continua de los docentes de la región.