Cutral Co vivió el gran cierre de la Fiesta de las Colectividades

Que durante dos días llenó de color, música y gastronomía el gimnasio municipal General Enrique Mosconi.

Este domingo concluyó la 5° edición de la Fiesta de las Colectividades en Cutral Co, que durante dos días llenó de color, música y gastronomía el gimnasio municipal General Enrique Mosconi.

Vecinos y vecinas disfrutaron de comidas típicas de diferentes países y de espectáculos artísticos que incluyeron danzas tradicionales y música en vivo. Entre los artistas que se presentaron se destacaron Los Mariachi del Viento, mientras que el cierre estuvo a cargo de Los Tropicales del Ritmo, quienes hicieron bailar al público presente.

La secretaria de la Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón, señaló: “Fueron dos días muy importantes porque se dieron cita las colectividades que viven en nuestro país y en nuestra ciudad. Estamos muy contentos porque el gimnasio estuvo colmado de gente ambos días”.

Alarcón también agradeció al Ejecutivo Municipal y a los migrantes que eligieron Cutral Co para establecerse y compartir sus raíces con la comunidad.