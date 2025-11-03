Convocan a beneficiarios de Ayudas Económicas a renovar sus datos en Plaza Huincul

Hay tiempo hasta el miércoles 12 de noviembre.

Desde la subsecretaría de Desarrollo Social del municipio de Plaza Huincul se informó a las familias beneficiarias de los programas de Ayudas Económicas, que deberán presentarse en las sedes vecinales indicadas con el fin de renovar los datos de sus relevamientos socioeconómicos.

El período para las entrevistas será desde hoy, lunes 3 de noviembre, hasta el próximo miércoles 12 de noviembre.

Los puntos de atención serán:

• Barrios Mosconi, Universitario, Altos del Sur y Centenario: sede de barrio Centenario, ubicada en Primero de Mayo y Antonio Mérida, en horario de 8:00 a 13:00 h.

• Barrio Norte: sede de barrio Norte, ubicada en Tapia y Hermanos Benentes, en horario de 9:00 a 12:00 h.

• Barrio Otaño: SUM Municipal, ubicado en avenida Castagnous 184, en horario de 8:00 a 12:00 h.

• Barrios Soufal, Suyai, 25 de Mayo y Marcelo Berbel: Oficinas de Desarrollo Social, ubicadas en avenida San Martín y Lacar, en horario de 8:00 a 14:00 h.

• Zona de Chacras: Asociación de Fomento Rural, ubicada en calle Los Claveles, en horario de 8:00 a 12:00 h.