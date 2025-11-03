Hospital de Complejidad Media: dictaron la conciliación obligatoria

Desde la medianoche se deja sin efecto la medida de fuerza de los médicos generalistas.

La medida de fuerza que había iniciado este lunes a las 8 el personal de medicina general del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul finalizará esta medianoche, al dictarse la conciliación obligatoria.

Así lo informó desde el gremio ATE, Anabela Cuevas, quien indicó que el paro por tiempo indeterminado que iniciaron se levantó a raíz de que fue dictada la conciliación obligatoria.

Cuál es el motivo de la protesta

“Se debe a la falta de respuesta del Ejecutivo a las demandas que no son salariales, sino de organización, planificación y proyección. Hoy tenemos médicos sobrecargados, todos conocemos la realidad de nuestras localidades”, había señalado en rueda de prensa Cuevas.

En este sentido recordó que son 16 profesionales que deben dar respuesta a guardia de emergencias, consultorios, el nodo y “si bien queremos el SIEN pedimos que traiga su propio recurso humano y plantel de trabajadores”.

Los profesionales médicos convocados esta mañana en la vereda del establecimiento médico explicaron que reclamaron mediante las vías administrativas, pero hasta el momento no hubo respuesta. Necesitan mejorar loscanales de comunicación, entre guardias y especialidades de guardia.

Aclararon que en el servicio de medicina son 16 profesionales que cubren centros de salud, área de emergencias, Programa, nodo, guardia a demanda y prehospitalario. “Son cuatro médicos que cubren la guardia de día y tres la de noche. El resto cubre lo demás”, concluyó.

Levantada la medida de fuerza se espera que esté normalizada este martes la atención que se vio afectada.