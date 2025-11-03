Cobarrubia logró su cuarto título en la Vuelta Ciclística de Cutral Co

Una de las competencias más destacadas del calendario regional.

Con gran acompañamiento del público y la presencia de 160 ciclistas de distintos puntos del país, además de representantes de Chile y Uruguay, este domingo finalizó la 14° edición de la Vuelta Ciclística Aniversario Ciudad de Cutral Co, una de las competencias más destacadas del calendario regional.

El evento, organizado por el Club Social Ciclístico Enrique Mosconi, se desarrolló a lo largo de cinco etapas que pusieron a prueba la resistencia y la estrategia de los participantes. La competencia contó con el respaldo de la Municipalidad de Cutral Co y con la participación de la Selección Argentina, que le dio un marco jerárquico a la edición 2025.

En la última etapa, el triunfo fue para Tomás Moyano (Selección Argentina), mientras que el mejor ciclista local fue Maximiliano “Roly” Navarrete. En la categoría Regionales se impuso Jesús Flores, y la Meta Sprint también quedó en manos de Moyano.

El gran campeón de la Clasificación General fue Leonardo Cobarrubia, del equipo SEP San Juan, quien logró su cuarto título consecutivo en esta tradicional competencia. “Venía con muy buenas piernas para definir el sprint y ganar la última etapa, pero mi compañero Hugo Ruiz merecía ese lugar. Dejamos todo para lograr el 1-2 en la General”, expresó Cobarrubia tras la premiación.

Por su parte, el presidente del Club Social Ciclístico Enrique Mosconi, Miguel Silka, valoró el desarrollo del evento: “Nos acompañó el tiempo y vivimos una gran vuelta. La presencia de la Selección Nacional jerarquizó esta edición junto a los equipos locales y del Alto Valle. Agradecemos al intendente y a todo su equipo por el acompañamiento constante”.

Con esta edición, la Vuelta Ciclística Aniversario de Cutral Co reafirma su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes de la Patagonia, combinando deporte, esfuerzo y un alto nivel competitivo.