Añelo: chocó con la moto cuando vendía droga y quedó detenido

Tenía 28 gramos de cocaína como para vender y un arma calibre 22 con el cargador lleno

Un incidente de tránsito que podría considerarse menor, terminó con un hombre detenido por tenencia de droga para la venta y circular con un revolver calibre 22 cargado y apto para el disparo.

Las personas que chocaron con el delincuente no tenían idea del peligro que corrían ya que se trata de un hombre violento y armado. Tras el choque, amenazó con el arma a los que circulaban en el vehículo y los agredió hasta que llegó la policía y logró reducirlo.

Pero no fue fácil, el hombre se resistió violentamente y al ser requisado, se supo que tenía 28 gramos de cocaína, una cantidad importante que tenía dispuesta para vender.

El imputado es A.D.H. y, por pedido de las representantes del Ministerio Público Fiscal, quedó detenido en prisión preventiva tras la audiencia realizada el martes en la Ciudad Judicial en Neuquén, donde se realizan las audiencias de Añelo.

La escalada de hechos violentos ocurrió el 26 de octubre, en la ciudad de Añelo. De acuerdo con la investigación, A.D.H amenazó con un arma de fuego a dos personas luego de un altercado de tránsito, intentó fugarse a bordo de una moto y se resistió violentamente a su aprehensión por parte del personal policial. En su poder, las y los investigadores hallaron un revólver calibre 22 cargado, dinero en efectivo y envoltorios con cocaína fraccionada para su presunta comercialización.

La fiscal del caso y la asistente letrada le atribuyeron los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, amenazas agravadas por el uso de arma y resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, la fiscal Titanti describió la secuencia de los hechos y solicitó que la investigación se extienda por el plazo de 4 meses. También pidió la prisión preventiva por 6 meses, al considerar acreditados los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

Entre los fundamentos, destacó la alta pena en expectativa, los antecedentes penales del imputado —quien incumplió las reglas de conducta de una condena condicional anterior y fue declarado rebelde en dos oportunidades— y la violencia desplegada al momento de su aprehensión. Además, señaló que las víctimas y testigos residen en la misma localidad, lo que incrementa el riesgo de interferencia en la investigación.

El juez de garantías Juan Guaita tuvo por formulados los cargos, avaló la calificación legal provisoria propuesta por la fiscalía y dispuso que la prisión preventiva se cumpla por el término de cuatro meses, tiempo que consideró suficiente para completar las diligencias pendientes.