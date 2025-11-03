Allanan vivienda en Cutral Co por abuso de arma de fuego

La policía secuestró cartuchos de arma de fuego y el automóvil vinculado al hecho.

Personal de la Comisaría 15° realizó un allanamiento en el barrio Daniel Sáez, en el marco de una causa por abuso de armas iniciada días atrás.

Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo luego de que se denunciara que un hombre habría efectuado disparos al aire mientras conducía su vehículo, un Renault Logan gris.

Durante el allanamiento, la policía secuestró cartuchos de arma de fuego y el automóvil vinculado al hecho. El morador fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, donde se llevará a cabo la imputación penal correspondiente.

Las investigaciones continúan para determinar todas las circunstancias del caso.