ALBA DE VEGA DE ROBLES

QEPD

10/04/1938 – 3/11/2025

“Alba De Vega De Robles. QEPD. Con profunda triseza te despedimos. Tu legado perdurará para siempre en nuestros corazones. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 04/11/2025 a las 15:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.