Plaza Huincul: el museo Carmen Funes exhibe la reconstrucción de un megaraptórido

Un dinosaurio carnívoro que habitó la región hace más de 80 millones de años.

Desde ayer sábado, el museo Carmen Funes ofrece al público la oportunidad de conocer la más completa reconstrucción del cráneo de un megaraptórido, un dinosaurio carnívoro que habitó la región hace más de 80 millones de años.

La exposición se realiza en el auditorio del museo y forma parte de las actividades organizadas para celebrar el 41° aniversario del Carmen Funes. Los visitantes tendrán diez días para recorrer la muestra y apreciar de cerca a 𝙈𝙪𝙧𝙪𝙨𝙧𝙖𝙥𝙩𝙤𝙧, considerado uno de los ejemplares más completos y representativos de su especie.