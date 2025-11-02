Neuquén: ofrecen $10 millones por información sobre la desaparición de Luciana Muñoz

La joven de 21 años desaparecida desde el 13 de julio de 2024 en la ciudad de Neuquén

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Luciana Muñoz, la joven de 21 años desaparecida desde el 13 de julio de 2024 en la ciudad de Neuquén.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1224/2025, a solicitud de la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, a cargo del fiscal Andrés Guillermo Azar. Según la resolución, la recompensa está destinada únicamente a personas que no hayan intervenido en los hechos delictivos y brinden datos útiles que faciliten la localización de la joven.

Luciana Muñoz fue vista por última vez entre las 11:00 y las 12:00 horas cerca de su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte. Cámaras de seguridad la registraron caminando sola por las calles 8 de Diciembre y 1° de Enero, visiblemente desorientada.

Al momento de su desaparición vestía campera azul, chomba negra, pantalón de jean tipo nevado y zapatillas negras con suela blanca. Mide 1,50 metros, es de contextura delgada, tiene cabello lacio castaño claro o rubio, ojos marrones y tez trigueña. Presenta varios tatuajes: una flor o mandala en la palma izquierda, un corazón con el signo infinito en el hombro izquierdo y un dibujo de rosas en el muslo derecho.

La investigación contempla la hipótesis de que la desaparición podría estar vinculada a un caso de trata de personas, según lo establecido en los artículos 145 bis y siguientes del Código Penal argentino.

Las personas que dispongan de información relevante pueden comunicarse de forma anónima con el Programa Nacional de Recompensas, llamando al 134. La identidad del informante será resguardada y el pago de la recompensa se realizará tras la evaluación judicial de los datos aportados.

Esta iniciativa se suma a un ofrecimiento previo de las autoridades locales de 100 millones de pesos. La familia de Luciana, encabezada por su madre Lila Aguerre, formalizó la denuncia tres días después de su desaparición, tras no tener contacto con la joven.