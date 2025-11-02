Hubo reunión entre autoridades del hospital y consultoras ambientales por el proyecto Argentina LNG

En el marco del relevamiento social vinculado al proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF, se desarrolló este jueves una reunión entre autoridades del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulú” y representantes de las consultoras ERM y Neo Ambiental.
El encuentro tuvo como objetivo intercambiar información y perspectivas sobre el contexto regional y los alcances del proyecto, que forma parte de la planificación estratégica energética a nivel nacional.
Participaron en representación del hospital el licenciado Gastón Zuñiga, director del establecimiento; la doctora Vanesa Riveros, jefa de Médicos; la licenciada Andrea Oviedo, jefa de Enfermería; Nelson Saez, jefe de Servicios Generales; y Lorena Sepúlveda, administradora del hospital. También acompañó el secretario Martín Valdivia.
Por parte de las consultoras ambientales estuvieron presentes Diego Espinosa, Estefanía Martínez y Sergio Mogliati, quienes explicaron los alcances del relevamiento social que se lleva adelante en la región.