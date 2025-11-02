Hoy se cumplen 104 años de la habilitación estación Plaza Huincul

El 2 de noviembre de 1921 quedó marcado en la historia de la región de Neuquén con la habilitación de la Estación Plaza Huincul del Ferrocarril del Sud. Este nuevo tramo ferroviario permitió una conexión más directa entre distintos puntos de la provincia, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías.

La inauguración de la estación significó un impulso para el desarrollo económico y urbano de Plaza Huincul, consolidándola como un nodo estratégico dentro del mapa ferroviario patagónico. La llegada del ferrocarril favoreció la integración de la región al comercio y a la movilidad regional, sentando las bases para el crecimiento de la localidad en las décadas siguientes.

El Ferrocarril del Sud, cuya red se extendía desde Buenos Aires hacia la Patagonia, jugó un papel fundamental en la expansión del transporte y la industria en el sur argentino, conectando comunidades y fomentando la ocupación de territorios hasta entonces aislados.

​No presta servicios de pasajeros desde 1993 ni de Cargas desde 2017 cuando por última vez paso el tren sanitario.