Este domingo continúa la la 5° Fiesta de las Colectividades en Cutral Co

Con la presentación de Los Tropicales del Ritmo desde las 12:30 horas

Este domingo se realizará el gran cierre de la 5° edición de la Fiesta de las Colectividades en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, con la presentación de Los Tropicales del Ritmo desde las 12:30 horas. El evento, con entrada libre y gratuita, celebra la diversidad cultural y el encuentro entre comunidades migrantes y locales.

La jornada del sábado marcó la apertura oficial de la fiesta, que contó con una gran participación del público y la presencia del intendente Ramón Rioseco, la secretaria de la Mujer y Diversidad Carolina Alarcón, e integrantes del Ejecutivo municipal.

Durante su discurso, el intendente Ramón Rioseco destacó el valor de la integración y el respeto por la diversidad:

“Este es el mejor país del mundo. Recibe a todos los migrantes sin discriminación de raza, color o religión. Los migrantes tienen las puertas abiertas para hacer este país aún más grande. Entre todos vamos a construir un mundo mejor.”

Por su parte, Carolina Alarcón subrayó el acompañamiento del Municipio en la organización del evento y la importancia de las colectividades en el desarrollo social de la ciudad:

“Quienes están aquí encontraron su lugar en el mundo y apuestan a que sigamos creciendo. Agradezco al Municipio por acompañar esta fiesta.”

En tanto, Carina Fernández, representante de las colectividades, expresó:

“Nos conectamos a través de los sabores, la música y la danza. Es una fiesta que nos une como seres humanos.”

Durante la ceremonia, se realizó un homenaje a Genoveva Vázquez Candia, vecina que llegó desde Chile hace 78 años, reconociendo su historia de vida y su aporte a la comunidad de Cutral Co.

Con espectáculos, bailes típicos, comidas tradicionales y la presentación artística de Los Tropicales del Ritmo, la Fiesta de las Colectividades se despide este domingo