Comenzó el dispositivo de Crianza Respetuosa en Plaza Huincul

Espacio destinado a madres y padres de la comunidad.

En el día viernes, el equipo técnico de Desarrollo Social, junto a la Dirección de Niñez y Adolescencia de la subsecretaría de Institucionales, dio inicio al Dispositivo de Crianza Respetuosa, un espacio destinado a madres y padres de la comunidad.

La propuesta busca fomentar el desarrollo integral de niños y niñas como individuos autónomos, seguros y emocionalmente sanos, promoviendo vínculos familiares basados en el respeto mutuo, la empatía y la comunicación. Además, se garantiza en todo momento el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque centrado en el bienestar psicológico y emocional.

La subsecretaria Natalia Rodríguez acompañó el inicio del dispositivo y destacó el compromiso y la dedicación de las profesionales que lo llevan adelante, subrayando la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la crianza respetuosa en la comunidad.

El dispositivo se desarrollará todos los viernes en el CDI “Gajitos de Ternura”, ofreciendo un lugar de encuentro, aprendizaje y acompañamiento para madres y padres.