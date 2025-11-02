Cielo cubierto y temperatura de 28°C para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

Se espera una jornada con el cielo mayormente cubierto

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co, donde se espera una jornada con el cielo mayormente cubierto y condiciones agradables en cuanto a temperatura.

De acuerdo al informe, la temperatura máxima alcanzará los 28°C durante la tarde, mientras que la mínima será de 15°C en horas de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que durante la mañana sople a una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h. Hacia la noche, el viento incrementará su intensidad, alcanzando 29 km/h, con ráfagas de hasta 41 km/h.

Por otro lado, desde el punto de vista astronómico, la Luna se encontrará en fase gibosa creciente, transitando el signo de Tauro