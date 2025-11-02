Buscan inversores para reactivar la Planta de Agua Pesada en Arroyito

El llamado a Expresiones de Interés está abierto a instituciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) convocó a entidades financieras, organismos de crédito y grupos de inversión para presentar propuestas que permitan financiar la reactivación y modernización de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito. El objetivo es reunir los fondos necesarios para poner nuevamente en marcha la producción y garantizar su operación inicial.

El llamado a Expresiones de Interés está abierto a instituciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, que puedan ofrecer financiamiento total o parcial para la puesta en funcionamiento de la planta, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y operada por la empresa provincial ENSI.

El proyecto busca recuperar la capacidad operativa y tecnológica del complejo industrial, considerado estratégico para la producción nacional de agua pesada, insumo esencial en el funcionamiento de las centrales nucleares.

En una convocatoria previa, empresas internacionales expresaron su intención de adquirir agua pesada argentina a mediano y largo plazo, lo que refuerza la necesidad de reactivar las dos líneas de producción existentes. Sin embargo, la importante inversión requerida hace indispensable contar con socios financieros para avanzar en esta etapa.

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, aclaró que “esta convocatoria no implica un compromiso contractual, sino que tiene por objetivo recabar información y propuestas sobre condiciones financieras que surgirán de las ofertas”.

Las entidades interesadas deberán detallar las condiciones de financiamiento, los plazos y tasas de interés, las garantías y su experiencia en proyectos industriales o energéticos de similar envergadura.

Las propuestas y consultas se recibirán por correo electrónico a contacto@neuquen.gov.ar.