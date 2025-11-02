Alianza consigue el triunfo 2-1 ante San Patricio y es líder

Alianza lidera la zona con 9 puntos, cuando finalizó la primera rueda de partidos

Alianza de Cutralco obtuvo una importante victoria como local frente a San Patricio Del Chañar por 2 a 1, en el marco de la tercera fecha del Torneo Regional Amateur, Zona Siete. El triunfo le permite al equipo mantenerse como líder único con nueve puntos, es decir con puntaje ideal.

El encuentro disputado en el estadio de Alianza se presentó como un partido complejo, aunque el conjunto local demostró contundencia y pudo quedarse con el triunfo

Los goles

El marcador se abrió rápidamente, cuando se había jugado solo un minuto. Alejandro Díaz (número 7) anotó el 1 a 0 para Alianza tras un pelotazo largo de Villegas. La jugada tras un error del arquero de San Patricio, González, quien se encontraba adelantado y en el retroceso soltó el balón, permitiendo a Díaz empujarla a la red.

Ya en el segundo tiempo, Alianza amplió la ventaja. Acevedo (número 9) marcó el 2 a 0. El gol fue producto de un centro de Rickemberg, que Agustín Marín peinó previamente en el primer palo.

San Patricio Del Chañar logró descontar en los minutos finales, cuando el árbitro adicionó ocho minutos al encuentro. El penal que generó el gol fue resultado de un saque lateral largo y peligroso de Ybarra, que encontró a Jara en el área. Jara se encargó de la ejecución y marcó el 2 a 1 con un disparo preciso.

El equipo visitante finalizó el partido con un hombre menos. Arcuello (número 15) de San Patricio fue expulsado con tarjeta roja directa en el segundo tiempo por agredir a Enzo Díaz.

A pesar de que Alianza no impuso su juego ni fue “dominador”, el resultado fue favorable por la contundencia de sus delanteros.

Este resultado ratifica a la institución de Cutralco en la cima de la tabla. San Patricio, con esta derrota y la victoria de Patagonia ante Unión de Allen, quedó momentáneamente en tercera posición de la zona.

Al finalizar el partido, el plantel de San Patricio protagonizó vergonzosos hechos de violencia con un grupo minoritario de hinchas de Alianza. No había público visitante pero fueron los propios jugadores del club visitante los que generaron los disturbios, encabezados por el arquero suplente y presidente de la institución. Afortunadamente los incidentes no pasaron a mayores.

Podés ver el partido aquí: