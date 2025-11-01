Estudiantes de San Martín de los Andes conocieron el parque solar de Cutral Co

Son estudiantes que pertenecen a la EPET N° 21 de la localidad cordillerana.

Alumnos de quinto año de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 21 de San Martín de los Andes visitaron el parque solar fotovoltaico de Cutral Co.

Cerca de 20 estudiantes, con especialidad en Energías Renovables, recorrieron las instalaciones con el objetivo de conocer la relevancia de este proyecto de generación sustentable. En primer término, recibieron una explicación técnica y posteriormente realizaron una visita guiada por el parque.

El propósito de la actividad fue enriquecer los conocimientos adquiridos en la especialidad, en concordancia con los contenidos abordados en las materias Energía II, Máquinas Eléctricas, Electrónica, Termodinámica, Mecánica de los Fluidos y Economía.

Asimismo, la visita permitió a los alumnos realizar una experiencia de evaluación práctica en equipos de alta y media generación, y vivir una experiencia de campo única vinculada con su formación profesional.