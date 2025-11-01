ATE anunció medidas de fuerza en el hospital de Cutral Co

Empezarán a partir del lunes 3 de noviembre.

Desde el gremio ATE se informó ante la Subsecretaría de Trabajo que existe un conflicto entre trabajadores y trabajadoras del hospital de Complejidad Media y llevarán adelante una medida de fuerza a partir del lunes 3 de noviembre.

A través del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, se informó al subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo, que existe un conflicto en el personal de diferentes sectores del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Huincul.

Las y los agentes del sector medicina general. Las medidas de fuerza implicará el quite de colaboración, asamblea permanente y paro sorpresivo, a partir de las 8 del lunes 3 de noviembre.

En el comunicado que emitió ATE, refiere que el conflicto está fundado en la falta de respuesta del PEP para la coordinación con las distintas especialidades; el ingreso de nuevos profesionales; consultorio con la especialidad Pediatría (diferenciada); y accesibilidad de turnos a especialidades.

Otro de los puntos es la “carga laboral excesiva y la llegada del SIEN a las localidades. Las medidas de fuerza son el resultado de la asamblea que llevaron adelante los agentes.



