Nueva oportunidad de formación en Plaza Huincul: se abrió la Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales

Se dicta a través de la Universidad Nacional del Comahue. Será gratuita para estudiantes.

Una nueva carrera terciaria se dictará en Plaza Huincul a través de la Universidad Nacional del Comahue -UNCo- y que será gratuita para las y los jóvenes que deseen sumarse. Se trata de la tecnicatura en Operación de Yacimientos No Convencionales.

La decana de la facultad de Ingeniería de la UNCo, Ana Basset explicó que esta carrera terciaria está totalmente financiada por el municipio de Plaza Huincul y apunta a “formar jóvenes profesionales para la industria y sobre todo en esta zona”.

Las y los interesados en acceder a esta carrera terciaria, pueden realizar ya el trámite de inscripción y tienen tiempo hasta el 20 de diciembre. Los cupos son limitados, por lo que se pueden acercar a la sede de la Subsecretaría de Capacitación y Empleo, situada en avenida del Libertador, frente al centro cultural Marité Berbel, en el barrio Central de Plaza Huincul.

Para que se pueda dictar esta tecnicatura que es totalmente gratuita para las y los estudiantes, la municipalidad se encarga de financiar tanto la matriculación como el cursado, sin que ese valor sea trasladado al alumnado.

Aquellas personas que se preinscribieron en la Expo Vocacional que se hizo en Huincul, no deberán volver a anotarse.