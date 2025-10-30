Hogar Crecer: 34 años de sueños y logros en Cutral Co

Asiste a personas con discapacidad leve y severa.

El hogar Crecer celebró sus 34 años de vida este miércoles. La institución está ubicada en las calles Benazar y Alberdi de Cutral Co.

Este lugar funciona como un Centro de Día para jóvenes con discapacidad leve y severa, y es el único en toda la provincia que cuenta con instalaciones completamente adaptadas y un funcionamiento continuo durante todo el año.

Actualmente, asisten 17 jóvenes de entre 23 y 45 años, acompañados por un equipo de 27 profesionales y trabajadores que conforman el cuerpo técnico y de apoyo de la institución.

Durante el acto conmemorativo, los jóvenes del Hogar realizaron una presentación artística, que contó también con la participación de la Agrupación de Gimnasia Nehuem Pam y la Agrupación Folklórica El Elion, generando un clima de emoción y celebración compartida.

La secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo, destacó que “en este Hogar se trabaja con la convicción de demostrar a la comunidad los logros de los chicos. Agradezco al personal y al intendente por el acompañamiento constante”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Liliana Sáez, expresó que “todo lo logramos con esfuerzo, amor y el apoyo permanente de la Secretaría de Desarrollo Social, del intendente y de las familias que confían en nosotros”.