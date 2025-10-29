UTN: La tecnicatura en programación extiende el plazo de inscripciones hasta el próximo mes

La Tecnicatura Universitaria en Programación anunció la extensión del plazo de inscripciones para interesados en iniciar la carrera, que ahora permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre.
La propuesta académica, dictada de manera presencial en el CETU de Cutral Co, brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para manipular datos en distintos formatos, escalar operaciones hasta millones de registros y desarrollar modelos predictivos, incluso integrables en aplicaciones tecnológicas.
Si bien el seminario de apoyo ofrecido por la institución no es obligatorio, los aspirantes deberán rendir y aprobar la instancia de examen correspondiente para poder ingresar a la carrera.
El inicio de clases está programado para el 9 de marzo de 2026. Los interesados pueden asegurar su lugar completando la preinscripción a través del formulario en línea disponible en forms.office.com/r/9cv8hmLNEN.