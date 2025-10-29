Plaza Huincul celebró el 107° aniversario del descubrimiento del petróleo

Con un acto encabezado por el intendente Larraza y acompañado por funcionarios, extrabajadores ypefianos y autoridades provinciales.

El intendente Claudio Larraza encabezó el acto conmemorativo junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la Agrupación 29 de Octubre.

El municipio de Plaza Huincul conmemoró este miércoles el 107° aniversario del descubrimiento del petróleo en la provincia de Neuquén, con un acto encabezado por el intendente Claudio Larraza y acompañado por funcionarios, extrabajadores ypefianos y autoridades provinciales.

La jornada comenzó con la colocación de ofrendas florales en el histórico Pozo N°1, ubicado en el barrio Uno, considerado el punto de origen de la actividad hidrocarburífera neuquina. Luego, la ceremonia continuó en el Museo – Casa de la Historia de Veteranos Ypefianos, donde se desarrolló el acto central.

Participaron del evento miembros del gabinete municipal, autoridades del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Tobares, y representantes de la Agrupación 29 de Octubre – Veteranos Ypefianos, además de instituciones intermedias y vecinos de la comunidad.

Durante su discurso, Larraza destacó la importancia histórica y simbólica de la fecha para la ciudad y la provincia.

“Hace más de un siglo, aquí en Plaza Huincul, comenzó una historia que cambió para siempre el destino de nuestra provincia. De este suelo brotó el primer pozo de petróleo neuquino y, con él, nació la fuerza de un pueblo que aprendió a crecer con trabajo, sacrificio y orgullo”, expresó.

El jefe comunal subrayó además el valor y la identidad de los trabajadores petroleros:

“Plaza Huincul fue y seguirá siendo la cuna del petróleo y el gas neuquino, pero también es la cuna de una manera de ser: la del esfuerzo, el compromiso y el amor por esta tierra”, señaló.

En representación de los trabajadores, José “Coco” Briseño, histórico dirigente y fundador de la Agrupación 29 de Octubre, repasó los orígenes del descubrimiento y agradeció al intendente por el acompañamiento, resaltando la importancia de mantener viva la memoria ypefiana.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, reconoció el aporte de los trabajadores del sector energético y destacó el papel de YPF en el desarrollo provincial y nacional.

“Gran parte del progreso de la Argentina se nutre de la energía que emana de este suelo, fruto del trabajo comprometido de los hombres y mujeres que forjaron YPF”, afirmó.

Tobares también valoró la tarea de la Agrupación 29 de Octubre por su compromiso en preservar el legado histórico de los pioneros del petróleo y recordó que el descubrimiento de 1918 marcó el nacimiento de una industria que transformó a pueblos postergados en ciudades pujantes como Plaza Huincul.

El acto concluyó con un llamado a preservar la memoria colectiva y continuar fortaleciendo la identidad petrolera que caracteriza a la comunidad desde hace más de un siglo.