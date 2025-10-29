Neuquén promueve compras seguras durante el Cyber Monday

Los compradores cuentan con derecho a devolver sus productos hasta 10 días después de recibirlos, sin necesidad de justificar el motivo.

La provincia de Neuquén recordó a los consumidores que, durante las promociones del Cyber Monday, es posible realizar compras de manera segura y con respaldo legal. La dirección Provincial de Protección al Consumidor enfatizó que los compradores cuentan con derecho a devolver sus productos hasta 10 días después de recibirlos, sin necesidad de justificar el motivo.

Asimismo, en caso de inconvenientes con las compras, los ciudadanos pueden comunicarse con el organismo a través del 0800-222-2667, por WhatsApp al 2995-95-8167, o mediante la Ventanilla Única Federal.

Desde la provincia destacaron que estas medidas buscan garantizar la protección del consumidor y prevenir fraudes, incentivando compras seguras durante las jornadas de promociones online.