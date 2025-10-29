Mañana comienza la 14° vuelta ciclística aniversario de la ciudad de Cutral Co

El cronograma comprende cinco etapas

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad de Cutral Co será nuevamente escenario de una de las competencias deportivas más esperadas del calendario local: la 14° Vuelta Ciclística Aniversario, una prueba que reúne a ciclistas de toda la región en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

Organizada con el acompañamiento del Municipio de Cutral Co, el evento contará con cinco etapas que recorrerán distintos puntos de Cutral Co y Plaza Huincul, con largadas desde el Parque de la Ciudad, la Municipalidad y la Pista de Ciclismo del Parque Industrial.

La propuesta combina deporte, integración y turismo local, consolidándose como una de las actividades más importantes del aniversario y una cita infaltable para los amantes del ciclismo.

Cronograma de etapas

1° Etapa – jueves 30 de octubre – 17:00 hs

Largada y llegada desde el Parque de la Ciudad. El recorrido será por calle Pernisek hasta Ejército Argentino, con retorno por Ruta 22 hacia el punto de partida.

2° Etapa – viernes 31 de octubre

La concentración será a las 13:00 hs en la Municipalidad de Cutral Co. A las 13:45 hs se realizará la largada simbólica hacia Plaza Huincul por Ruta 22 hasta Pasaje Velo, donde a las 14:00 hs se dará inicio a la largada oficial rumbo a Picún Leufú, completando un recorrido de 110 kilómetros.

3° Etapa – sábado 1 de noviembre

El punto de encuentro será la Pista de Ciclismo del Parque Industrial de Cutral Co. A las 13:00 hs comenzará la concentración y a las 14:00 hs se realizará la largada simbólica hacia la ciudad de Plaza Huincul, continuando por Ruta 17 hasta el Lago Los Barreales y regresando al punto de partida.

4° Etapa – domingo 2 de noviembre (mañana)

Desde las 7:00 hs los competidores se concentrarán en la pista de ciclismo del Parque Industrial, y a las 8:00 hs se dará inicio a la prueba que recorrerá Ruta 22 hasta la rotonda y regreso.

5° Etapa – domingo 2 de noviembre (tarde)

El cierre de la competencia se desarrollará en un circuito urbano sobre Ruta 22 y calle Manuel Sabio. La concentración será a las 14:00 hs y la largada a las 15:00 hs, con una duración aproximada de dos horas.