Llega el miércoles y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Este miércoles 29, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con mejores condiciones que el día anterior.
La temperatura máxima para hoy será de 22° y la mínima de 3° Centígrados. El viento será del noreste a 28 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad durante el día.
Para la noche, el viento se mantendrá del mismo sector a 25 kilómetros con ráfagas de 37 kilómetros en la hora.
El cielo estará parcialmente nublado. Para el jueves se advierte el aumento de la temperatura con una máxima de 28° Centígrados.