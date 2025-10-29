Falta de docentes afecta a la escuela N°255 de Cutral Co

Son ocho cargos vacantes que aún no fueron cubiertos

La escuela primaria N°255 enfrenta actualmente una situación crítica debido a la falta de personal docente, con ocho cargos vacantes que aún no fueron cubiertos. Según informaron desde ATEN Cutral Co y Plaza Huincul, esta situación dificulta el desarrollo normal de las clases y vulnera el derecho de los estudiantes a recibir una educación pública, gratuita y de calidad.

Desde el sindicato, expresaron su firme acompañamiento a las familias, estudiantes y trabajadores/as de la educación de la institución, y exigieron al Consejo Provincial de Educación que busque alternativas para la cobertura inmediata de los cargos vacantes, garantizando así el funcionamiento pleno de la escuela y las condiciones pedagógicas necesarias.

Asimismo, ATEN reclamó al Ejecutivo Provincial que se haga presente en el territorio, escuche el reclamo de las familias y adopte medidas concretas para resolver la situación.