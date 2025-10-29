El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul busca médicos

Está destinada a profesionales de la salud con especialidad en medicina general y, o emergentología.

El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulú” lanzó una convocatoria destinada a profesionales de la salud con especialidad en medicina general y, o emergentología. La institución invita a sumarse a su equipo, destacando que se trata de un hospital en crecimiento, con desafíos y un fuerte compromiso con la comunidad local.

Los interesados pueden comunicarse mediante correo electrónico a hospitalcomplejidadccoph@gmail.com o a través de WhatsApp (solo mensajes) a los números 2994165251 y 2994842143.