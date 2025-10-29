El IFD 1 invita a una nueva noche de cine debate en Cutral Co

Se proyectará la película argentina “Cuando acecha la maldad”, de Damián Rugna.

La actividad se realizará este jueves 30 de octubre a las 20 horas en las aulas nuevas del IFD N°1. En esta oportunidad, se proyectará la película argentina “Cuando acecha la maldad”, de Damián Rugna.

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co continúa promoviendo espacios de encuentro y reflexión a través de su ciclo de “Noche de Cine Debate”, una propuesta que busca recuperar el intercambio presencial en tiempos donde los debates suelen limitarse a la virtualidad.

Para este tercer encuentro, se proyectará la película “Cuando acecha la maldad”, última producción del reconocido director argentino Damián Rugna, que combina el cine de terror con una mirada social sobre el miedo, la fe y la convivencia en comunidades rurales.

La historia narra cómo los habitantes de un pequeño pueblo descubren que un demonio está a punto de nacer entre ellos. En su intento por escapar, los protagonistas se enfrentan a una serie de situaciones que ponen en tensión la lógica del bien y del mal, en un relato cargado de simbolismo y crítica.