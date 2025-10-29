Agradecimiento

Familias expresan su agradecimiento.

Agradecimiento

“Querido señor Intendente Claudio Larraza ,señora Anahí Badilla y la señorita Verónica Silva y todo el equipo de la Municipalidad de Plaza Huincul”.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo y la solidaridad que nos brindaron en el momento más difícil que hemos vivido recientemente: el funeral de nuestra querida mamá y abuela. Ida Troncoso”.

“La presencia y el acompañamiento de todos ustedes en este momento tan delicado y emocional fue un gran consuelo para nuestra familia”.

“Su gesto de apoyo y compasión nos ha dado fuerzas para seguir adelante y nos ha recordado que no estamos solos en este momento de dolor”.

“Agradecemos especialmente a la Municipalidad de Plaza Huincul por su compromiso con la comunidad y por ser un ejemplo de solidaridad y apoyo en momentos de necesidad”.

“Que Dios los bendiga y les dé la fortaleza para seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad”.

Atentamente: Las familias Vilurón y Fernández.