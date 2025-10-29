Accidente en Cutral Co: choque en la Ruta 22, a la altura de la calle Zapala

Este miércoles, alrededor de las 15:30 horas, se registró un accidente de tránsito en la Ruta 22, en inmediaciones de la calle Perniseck, a la altura de Zapala, en Cutral Co. Bomberos voluntarios de la localidad acudieron rápidamente al lugar para asistir en el incidente.
Una mujer involucrada en el accidente fue trasladada al hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre su estado de salud. Tampoco se conoció inmediatamente la mecánica del hecho.