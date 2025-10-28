Victoria de Pérfora sobre Deportivo Roca en el Pre Federal 2025

Como visitante

En un encuentro disputado y con un final ajustado, el equipo de Pérfora de Plaza Huincul se impuso como visitante ante Deportivo Roca por 79 a 76 en el Polideportivo Gimena Padín, en la fecha número 11 del Torneo Pre Federal de Básquet 2025.

El encuentro, que se jugó a las 10 de la noche, comenzó con Pérfora tomando la delantera. Los primeros dos puntos del partido fueron anotados por Julián Ruiz. A pesar de los esfuerzos del equipo local, el primer cuarto concluyó con Pérfora arriba por 18 a 13.

En el segundo cuarto, Pérfora logró ampliar la diferencia, llegando a una ventaja de 28 a 23. Sin embargo, Deportivo Roca mostró una reacción. Gracias al goleo de Fito García Barros y triples clave de Simonielo y Agustín Montero, Roca logró dar vuelta el marcador, cerrando el primer tiempo con una ventaja de 39 a 35.

El tercer cuarto fue un periodo de cambios constantes en el dominio del juego. Deportivo Roca alcanzó su máxima ventaja de nueve puntos, poniendo el marcador 51 a 42. No obstante, Pérfora respondió con una racha de 12 a 1, tomando brevemente la ventaja 54-52 con un triple de Rossi. La agresividad del visitante se mantuvo, y el cuarto finalizó empatado a 60, tras un triple de Nacho Claris sobre la bocina.

El cuarto final se definió punto a punto. Roca logró una diferencia de seis puntos (70-64). El partido se empató a 73 luego de un triple de Claris. En el minuto final, una anotación de Candia puso a Pérfora arriba por uno (77-76). El cierre fue favorable a Pérfora, que aprovechó errores no forzados de Roca y selló la victoria desde la línea de sentencia, terminando el juego 79 a 76.

Por el lado de Deportivo Roca, el máximo anotador del encuentro fue Fito García Barros, quien terminó con 26 puntos. Fito mantuvo al equipo en ofensiva con triples y dobles en la pintura. Otros contribuyentes importantes fueron Franco Heck (Yeti) con 13 puntos, Simonielo con 10 puntos, y Agustín Montero con 8 puntos, incluyendo dos triples. Cadilac aportó 5 puntos.

En Pérfora, el goleo fue distribuido entre varios jugadores:

Vicentín fue el máximo anotador del visitante con 17 puntos, siendo una referencia constante cerca del aro.

Candia sumó 15 puntos. Candia anotó un triple clave y fue fundamental en el tramo final para poner a Pérfora al frente.

Julián Ruiz terminó con 14 puntos, incluyendo el doble que selló la victoria desde la línea de tiro libre.

Chapelaacumuló 10 puntos.

Nacho Claris aportó 9 puntos, destacándose el triple que empató el partido al final del tercer cuarto.