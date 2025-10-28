Se renovó el aporte de Pampa Energía al plan de becas “Gregorio Álvarez” en Neuquén

La suma de 500 mil dólares será destinada a sostener el Plan Provincial Redistribuir Oportunidades

Pampa Energía firmó hoy martes un nuevo acuerdo con la provincia del Neuquén para aportar 500 mil dólares al Plan Provincial de Becas “Gregorio Álvarez”, a través de su Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación. El convenio fue suscripto por el gobernador Rolando Figueroa, el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, el CEO Gustavo Mariani y el director de la Fundación, Pablo Díaz.

Con esta contribución, Pampa Energía se consolida como “Aliado Plata” del Plan, garantizando la ejecución de los montos comprometidos en los programas propios de la empresa y en la iniciativa provincial. La suma de 500 mil dólares será destinada a sostener el Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, que busca promover la permanencia, egreso y reinserción educativa en todos los niveles de enseñanza, así como en la formación técnica, profesional y capacitación laboral para los neuquinos y neuquinas.

El gobernador Figueroa destacó la importancia del acuerdo y agradeció el aporte: “Invertir en la educación de nuestros jóvenes es la mejor inversión que podemos realizar el Estado junto con las empresas”. Por su parte, Marcelo Mindlin señaló que “estamos repitiendo lo que hicimos el año pasado y comprometiéndonos a seguir participando y apoyando este programa de becas para 2026”.

El Plan de Becas “Gregorio Álvarez” es único en América Latina y actualmente cuenta con unos 20.000 beneficiarios. Su financiamiento combina aportes de empresas públicas y privadas, así como de instituciones como el Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Total Energies, Shell, Vista Energy, Phoenix, la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene), el Colegio de Ingenieros Neuquinos y Fiduciaria Neuquina SRL.