Plaza Huincul aprueba ordenanzas para apoyo a pacientes con Crohn y colitis ulcerosa

En la sesión ordinaria del concejo deliberante de Plaza Huincul llevada a cabo este martes, los concejales aprobaron por unanimidad dos ordenanzas orientadas a mejorar la atención y el acompañamiento de pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

La primera ordenanza adhiere a la Ley Provincial N° 3004, destinada a impulsar campañas de concientización sobre la enfermedad de Crohn. La segunda ordenanza establece un marco legal de protección y apoyo para quienes padecen Crohn o colitis ulcerosa, fortaleciendo su acceso a tratamientos y recursos de salud.

Durante la sesión, participó mediante videollamada la doctora Fabiana Mieles, médica gastroenteróloga, endoscopista y facilitadora ontológica profesional, fundadora y presidenta de FUNDECUU Argentina, quien actualmente se desempeña en el hospital Sterzing de Bolzano, Italia. La especialista destacó la importancia de la concientización y del acompañamiento integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes.