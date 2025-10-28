Paritarias en Neuquén: El Gobierno fija fecha con ATE, mientras otros gremios exigen “celeridad”

El resto de los gremios estatales de Neuquén optó por elevar una nota dirigida directamente al gobernador Rolando Figueroa.

El Gobierno provincial de Neuquén ha confirmado el inicio de las convocatorias para la discusión salarial con los gremios estatales, cumpliendo con lo previsto de comenzar las negociaciones después de las elecciones legislativas.

Esta decisión se toma con el objetivo oficial de “reforzar el rumbo de previsibilidad política y económica” implementado y “llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales” en relación al ejercicio 2026.

ATE, el primero en sentarse a la mesa

El primer gremio convocado para estas negociaciones fue la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Carlos Quintriqueo, confirmó a LM Neuquén que la paritaria iniciará el próximo miércoles 5 de noviembre.

La reunión se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana en el salón Laffitte de Casa de Gobierno. La misiva oficial que formalizó la convocatoria fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Quintriqueo incluso compartió la convocatoria oficial en redes sociales.

Cabe destacar que esta práctica no es inédita; en 2024, el gobernador Rolando Figueroa ya había convocado anticipadamente a las asociaciones sindicales, logrando cerrar los acuerdos salariales antes de la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 a la Legislatura provincial.

La presión del resto de los gremios

A pesar de la convocatoria confirmada a ATE, el resto de los gremios estatales de Neuquén optó por elevar una nota dirigida directamente al gobernador Rolando Figueroa.

En el escrito, fechado el 27 de octubre de 2025 en Neuquén, los sindicatos solicitaron “formalmente, la concreción, a la brevedad, de la convocatoria comprometida públicamente por ud.” para poder llevar adelante las mesas de negociación salarial.

Los gremios firmantes de la petición son:

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN .

. Luis Querci, de UPCN .

. Claudio Salazar, de Sejun .

. Pablo Godoy, de ANEL .

. Carlos Roselli, de UNAVP .

. Juan Ferrari, de Siprosapune .

. Santiago Baudino, de FASEMP.

Mientras se programa el inicio de las discusiones salariales para 2026, el Gobierno de Neuquén informó que los haberes de octubre para la totalidad de los trabajadores estatales (y el sector pasivo del ISSN) estarán depositados el viernes 31 de octubre, el último día hábil del mes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Este pago incluirá el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada en las paritarias 2025. El aumento confirmado por la provincia es del 6,96 por ciento.

Según precisó el ministerio de Economía, Producción e Industria, este porcentaje de suba se debe a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ponderado en el último trimestre, y se suma a los tres incrementos ya otorgados en enero, abril y julio. El pago se hará efectivo antes de que termine el mes para los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central, Organismos Descentralizados, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Datos al 28 de octubre de 2025.